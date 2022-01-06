東京都積雪逼近10公分：氣象廳持續發布「大雪注意報」
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以日本關東地區南部為中心，6日起開始陸續降雪，氣象廳對該地區發布「大雪注意報」。
7日中午，東京都內預估積雪量可能來到5公分，需要警戒可能的交通堵塞。
從6日上午11點之前的在神奈川縣橫濱市拍攝的畫面可看出，該地正在飄起雨雪。
東京都內也開始降雪，氣象廳對東京、神奈川、千葉的所有地區，以及琦玉的一部分地區發布了大雪注意報。
關東的雨雪還會繼續強化，在傍晚達到最高峰。
預計傍晚前，關東大部分地區將會降雪，晚上則是在千葉縣等沿海地區降雪。
截止7日中午24小時內的預測降雪量，關東南部山區為最多，有10公分，平地可達到5公分。東京都內23區也會達到5公分，預計將成為大雪。
氣象預報士森山和彥表示：「在關東，今後在平地也可能為大雪，東京23區內也有地區達到5公分的積雪。柏油路上也會積雪，鐵路亦會受到影響。明早東京都內的氣溫會降到零下。在上班上學的時間，路面可能結凍，提醒民眾走路時注意滑倒等意外事故」
除此之外，在6日早上，一般很少出現降雪的大阪也看到降雪。
雖然西日本的降雪高峰已過，但許多地區還會持續低溫狀態。
（FNN PRIME Online 1月6日刊載。日文原文請見此處）
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