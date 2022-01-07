動物園老虎攻擊人 栃木縣警高調出動搜索園方事務所

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位於栃木縣的那須Safari Park，發生飼育員3位遭到老虎襲擊受傷的嚴重事故，栃木縣警察在7日上午，依業務過失致傷害的嫌疑，對園内的事務所等進行搜索。

這起事故發生在5日早上，那須Safari Park的飼育員被長約2公尺，體重約150公斤的公孟加拉虎襲擊，出來幫助的2人也都被咬傷。遇襲的飼育員3人都出現若干傷勢，1人是全身遭到撕裂傷重傷，另1人則是右手腕恐遭截肢。

當時正準備開園，飼育員正準備讓老虎走向屋外的展示空間，與在職員用通道上突然出現的老虎撞個正著，因而讓員工被襲擊。前日，讓老虎回到獸籠裡時，可能疑似怠慢，就這樣將老虎忘在通道上。

那須Safari Park在過去也有職員遭到獅子襲擊的事故。栃木縣警對事務所進行搜索，準備以業務上過失致傷害嫌疑，以前安全管理問題上未確實等進行偵辦。

（FNN Prime Online 1月7日刊載。日文原文請見此處）

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