北日本地區吹起大風雪　13日起西日本也將警戒大雪

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受到強烈冬季型氣壓影響，以北日本為中心吹起強烈大雪。13日起下雪範圍也將延伸到西日本的廣泛地區，14日的日本又將進入「冬之嵐」風暴中。

北海道及東北地方，受到急速發展的低氣壓影響，已經進入強烈大雪。

北海道帶廣市的24小時降雪量，已經在1月的觀測史上創下第一名紀錄，積雪量一口氣增加。

13日的大雪地區，從北海道延伸至九州等廣泛地帶，以日本海沿岸為中心吹起強烈雪及風，14日整天都會受到強烈大雪及惡劣天候。

至13日下午6點前的24小時預計降雪量，東北及北陸約為60cm、北海道50cm、東海及近畿地區為40cm。

之後，14日當天以日本海沿岸為中心，積雪仍會持預增加。此外，13日當天預計最大瞬間風速，北海道為35公尺。

受到大雪影響，空中交通在12日也受限，包括北海道新千歳機場出發的約200航班皆取消航程。

（FNN Prime Online 1月13日刊載。日文原文請見此處）

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