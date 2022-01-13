Omicron潛伏期變短 日本考量密切接觸者修正14天自主管理

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日本各地新冠確診者在急速增加中，原先要求密切接觸者至少自主隔離14天的要求，不少人陸續表示希望能夠修改。

東京都・小池百合子知事表示「不單是醫療現場，包括流通･運輸等、社會的基盤都會因此而出現巨大變化」

12日，東京都小池百合子知事對經濟團體表示，新型冠狀病毒感染及密切接觸下，為了防範陸續出現従業人員請假等事態，將優先就各業務等展開管理，呼籲各公司先實施BCP（事業繼續計畫）檢查。

東京都在12日新確診者為2198人，相隔約4個月超過2000人。重症病患則是跟11日沒有改變，持續為4人。依據國家基準的重症病床使用率為14.2%。全國則是有13247人確診。

長野縣及山口縣等4縣，新確診者則是更新過去最多數字，相隔約4個月再超過1萬人。11日的時間點的重症病患，較前一日增加5人，來到105人。

另一方面，沖繩縣新確診者為1644人。雖然沒有重症病患，但是根據國家基準的重症病床使用率，已經上升到45%。

沖繩縣目前因為醫療從事人員感染後被列為密切接觸者等因素，11日前已經確定有628人無法出勤，不少醫療機関診療等相繼受到限制。

受到這樣的狀況，沖繩縣知事玉城丹尼，對政府要求，希望被列為密切接觸者的人，原先14天自主隔離能修改。

沖繩縣・玉城丹尼知事表示「被列為密切接觸者都會有14日天的自主隔離，考量社會基礎建設等各業種的業務狀況可能受到影響。是否應該視該地域的實際情形等，檢討該設置新型的法規考量呢？」

此外在12日，大阪府知事吉村洋文也就該府出現1711人確診表示談話。

大阪府吉村洋文知事「（Omicron變種）說是有3天的潛伏期，但是要進行14天的自家隔離。這樣做的話，只要醫療相關人士及必要勞動者中出現一個案例在醫療機構，對於社會基礎設施就會產生相當大的障礙」。

此外，公明黨的石井啟一幹事長也要求首相岸田文雄，希望能考量修改隔離的期間。

岸田文雄表示：「我們會依據Omicron變種的特性做出相對應的改變」，對於政府内縮短隔離期間等指示將作出進一步的檢討。

（FNN Prime Online 1月13日刊載。日文原文請見此處）

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