日本雅虎變革：居住全國各地都OK、飛機通勤也允許

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日本雅虎為了加速彈性地上班方式，表示從4月起，無論日本全國的每個角落的上班都是被允許的。

該方案讓與兒子一起居住，能夠更享受生活的日本雅虎社員女性感到開心。該女性從2021年4月起移居到輕井澤，希望能在享受自然的場所中養育孩童，並一邊進行遠距上班。

日本雅虎社員加藤末那表示「可以很容易地讓自己身心歸零。個人感覺上工作的生產性有了長足進步」

日本雅虎早在2014年起，就導入制度規定職員可以在自己喜歡的工作場所中上班。

現在，公司內的職員及契約職員9成中是進行遠距上班外，該公司更發表從4月起都可以居住在日本全國的任何一個角落。

日本雅虎CEO川邊健太郎表示：「工作場所選擇性比以前還要更擴充，希望能夠創造出不論何時何地都能安心上班的辦公室環境」

至今為止上班時一天單程最高6500日圓的交通費上限也被撤廢。依據新制度，未來也可以用飛機通勤。

一位居住在新潟・湯澤町遠距上班的男性。週末則是幫忙家業的旅館，從算錢到掃除等都幫忙分攤。

日本雅虎社員・角谷真一郎「能在高齡的母親旁邊生活是相當大的幫助。跟我一樣有著許多生活問題，從照護、育兒等問題上，現在很多選擇都出現了，這是我最期盼的」。

日本雅虎CCO湯川高康「我們追求的是『社員自立』。不是『想要從公司拿到什麼』，而是自己本身能夠機動性的思考，『該怎麼做才能讓自己的表現提升到最高？怎樣才能讓自身的生活獲得更充實？』像這樣機動性的思維，能讓這個制度好好被活用」

日本雅虎表示，隨著工作模式與選項增加，也希望能從廣泛市場上獲取優秀人材。

（FNN Prime Online 1月13日刊載。日文原文請見此處）

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