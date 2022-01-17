阪神．淡路大地震屆滿27年　追悼儀式燈籠現「忘」字

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造成6434人罹難的阪神・淡路大地震在17日屆滿27年。神戶市內舉辦追悼儀式，關西電視台的主播竹上萌奈在現場傳達眾人情緒。

神戸市的會場內。許多人聚集在此，表達他們重要的追思之情。不知道當年地震可怕的孩子們，許多人在傳達當年地震的情景。

在地震發生的清晨5點46分時，官方舉辦默禱儀式。

當年失去1歲兒子的女性稱：「雖然相當難受，但是來到這邊，也跟很多的罹難家屬重逢，希望明年大家還是能見面」

燈籠上描繪的文字，內含「不會忘卻」的思念。

受到疫情及捐款數字減少下，2022年的文字寄情數量是過往的一半左右。雖然規模變小，但仍是「亮光持續存在」的思念匯集所在。

從2022年起，這邊也是跟新世代傳達地震記憶的場所。

（FNN Prime Online 1月17日刊載。日文原文請見此處）

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