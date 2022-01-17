應對Omicron變種急速增加＝1都9縣檢討實施「蔓延防止」

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17日下午，東京都知事小池百合子現身都廳，進入前接受媒體採訪。

東京都知事小池百合子表示：「病床數輛緊迫，但是社會活動目前還無法停止，這是目前的2大課題」

東京都在16日時，再度新增4172人確診。重症病患雖然是5人，但是病床使用率已經提升到19.3%。

小池知事目前正思考是否要讓東京都是用蔓延防止措施，但無論如何17日時病床使用率預計都會超過20%。

東京都知事小池百合子表示：「已經與鄰近的3縣討論，就現狀等進行相關情報聽取，並進行彙整做出下一步決定」

現在有3個縣正在實施蔓延防止等重點措施。日本政府也在重新檢討，就首都圏等1都9縣是否該適用等做出進一步討論。快的話將在19日正式決定。目前全國各縣市都在舊蔓延防止措施等進行進一步動作。

16日時，東京都以外的3縣的單日確診者也超過1000人。

神奈川縣知事黒岩祐治表示「（確診者數）激增的狀態，目前是無法停止的狀態。或許是要用什麼社會規範來制止，已經到緊要關頭了」

1都3縣的知事，就有關蔓延防止措施的要求一事，將在17日下午5點半召開電視會議。全國不少縣市也紛紛展開相關動作。

目前正在考慮是否適用蔓延防止措施的三重及岐阜與愛知等東海3縣在午後，將會腳步一致決定是否要一起試用該措施。

此外，大阪府在17日的確診者將會在2400人左右。知事吉村洋文，將會在近期要求其他措施，並表示會跟兵庫縣及京都府知事舉行會議討論。

（FNN Prime Online 1月17日刊載。日文原文請見此處）

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