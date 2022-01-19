日本追加「蔓延防止」13都縣　21日起為期3週

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日本政府預計在19日決定，包含東京等首都圏在內的13都縣將適用防止疫情蔓延等重點措施。

首相岸田文雄表示：「對於起伏不定的疫情要講求對策，因此抑制確診者的數字增加是很必要的」

新的重點措施適用區域中，包括東京・埼玉・千葉・神奈川・群馬・新潟・岐阜・愛知・三重・香川・長崎・熊本・宮崎等13都縣，加上已經適用該措施中的3縣後，一共是16都縣。

期間從1月21日起至2月13日止，19日將在經過專家的理解後，進一步跟國會下正式決定。

適用重點措施的地域，將經由該自治體知事判斷下，決定是否停止提供酒精類。

此外，緩和飲食店面及活動的人數限制的「疫苗・檢查優惠」等實施，岸田首相則稱「目前，將暫時予以停止」。

大阪・兵庫・京都等3府縣，則將於19日進行協議，一旦要求實施重點措施，政府將對其進行相關適用手續的調整。

（FNN Prime Online 1月19日刊載。日文原文請見此處）

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