武漢封鎖滿2年　「震源地」至今仍有市民對肺炎充滿疑慮

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被稱為新型冠狀病毒「震源地」的中國武漢，當年所歷經的封城，已經快要2年。但是市民對政府的疑惑聲浪，至今依舊沒有消失。

在感染擴大，許多患者確診的海鮮市場，至今仍用相當高的牆壁所封住。裡面的用地，1年前WHO調查團曾進去調查過，但現在已經進一步荒廢了。

這次的採訪中，面對職務盤問的公安當局人士，他們操著如此口氣說道。

公安當局人士：「對於政府疫情對策，請報導中國是世界第一安全、優越的國家」。

帶著相當安穩的口氣，但是對外國媒體的動向卻表示相當敏感的模樣。

另一方面的武漢市民則有不同看法。

在疫情中失去2位親人的朱濤稱：「中國的死者人數才4000多這事，我覺得相當奇怪」。他的2位親人都是在封城時過世。

在疫情患者專用的隔離醫院中住院的妻子，其侄子死因為「肺部感染」。姪子母親也過世，但2人都不被認為是新型冠狀病毒患者。

朱濤認為，中國當局一職意圖在疫情中控制讓人數減少。

朱濤表示：「官員應該要恪盡職守才對。真相都不清楚，讓我感到很憤慨」

中國政府在2021年8月以後，始終宣稱武漢的群聚感染數字為「零」。

（FNN Prime Online 1月19日刊載。日文原文請見此處）

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