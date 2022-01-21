16都縣實施蔓延防止　「午餐限定」及停業店面重現

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21日起，日本的「防止蔓延等重點措施」要從東京等持續擴散到共16個都縣，讓飲食店面的營業狀況也相當緊迫。

東京目前在受到官方認證的場合，酒精類的提供時間可以從上午11點起至下午8點，營業時間可以到下午9點，或是整天不提供酒精，營業時間可以到下午8點等，可以給店家自己做出選擇。

對飲食店面來說，對營收等前景仍是表達不安的聲音。

「「Maru Ga Maru」 高田馬場店是間從漁港直接送達新鮮魚類的居酒屋。

「Maru Ga Maru」 高田馬場店・田澤知佳店長表示「不斷重新出現的營業停止，讓人有種『又來了』的感覺。真的很希望按照一般步調營業，又變成這樣真的是非常可惜。為了不讓客人繼續流失，現在希望能以午餐形式持續營業」

雖然決定以平日午餐時間繼續營業，同個集團的29間店舗，仍是有近半數決定暫時停業。

「Maru Ga Maru」 高田馬場店・田澤店長表示「比較擔心的是未來防止措施持續延長化，這次相當不安的一個因素。」

（FNN Prime Online 1月21日刊載。日文原文請見此處）

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