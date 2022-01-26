冰結太薄 諏訪湖觀光客陸續從「薄冰」落下 官方呼籲

Newsfrom Japan

在冰上漫步的人們

這是在1月23日攝影的長野縣諏訪湖影片。湖一面上已開始結冰，相當神秘。

然而，仔細看的話，就會看到有人在上面走路。實際上現在，這樣亂闖進入結冰湖面的人真的是愈來愈多、長野縣等官方已呼籲「相當危險」希望這樣的行為能夠遏止。



攝影：Sky Sea Project



湖面的結冰乍看之下好像是可以走路的…



出現「御神渡」的話，將是睽違4年的諏訪湖美景

諏訪地域振興局・永原幸一商工觀光課長：

站在冰上面的行為。是相當危險的

一提到諏訪湖，自然就是冬天到來時湖面結冰下讓南北面的冰交織而成的神秘奇景「御神渡」是否會出現，在嚴寒持續之中，今年是大家期盼能否睽違4年「出現神蹟」的一年。然而，在現象出現之前，就有不少人闖入湖面上。

看到這樣子，當地人對此表示。

當地人：

大概有20～30人左右站在湖上。（最初看到時候）覺得真的是不可理喻

自治體的人民等人許多抱怨陸續出現，官方也推出宣傳車要求不要這樣做。

諏訪地域振興局・永原幸一商工觀光課長：

真的的諏訪湖結冰是自然交織出來的造形美景，在看的時候希望能夠遵守規則，在安全的場所好好鑑賞



薄冰散處各地…呼籲注意告示

在1月24日、諏訪市觀光課等野設立「站在冰上是相當危險」的新看板。

看板上寫者「諏訪湖的冰，隨處都有溫泉及天然氣所形成的薄冰（釜穴）。此外，因為風向流動等會有厚且強的冰層、結冰狀況也是每日變化，相當危險」，說明其非常危險的原因。

諏訪湖安全對策警察連絡協議會・横山真會長

已經不是像過去那般可結出厚冰狀態，現在都很薄的狀況，如果站在上面很容易就會發生事故

官方持續呼籲防範事故，要求觀光客注意自己行動。

（Mezamashi 8「＃NewsTag」 1月26日播送）

（FNN Prime Online 1月26日刊載。日文原文請見此處）

https://www.fnn.jp/

[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]