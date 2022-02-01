前東京都知事石原慎太郎過世　生前與李登輝深交

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作家、前東京都知事石原慎太郎去世，享壽 89歲。

石原慎太郎於1932 年出生在神戶，在一橋大學就讀期間，以小說《太陽的季節》獲得芥川賞，該小說描繪年輕人在夏天的海灘上過著享樂的生活。當小說拍成電影時，讓弟弟石原裕次郎以演員身分出道，創造一代大明星的誕生。之後，他以作家身份寫了許多小說，並與已故的三島由紀夫結下深厚友誼，他以弟弟裕次郎為題材的作品《弟弟》創下百萬銷售紀錄。

作為一名政治人物，他於1968 年首次當選參議院議員。1972年轉任眾議院議員。曾任福田赳夫內閣的環境廳長官、竹下登內閣的運輸大臣，1995年辭去國會議員職務。

之後的1999年，石原競選東京都知事。並以166萬張選票當選，在記者會上他以「讓我們在東京都相見吧」的發言引起廣泛關注。在連續4屆擔任東京都知事的13年間，他專注在東京的財政健全化和排廢氣法規等相關環境措施，並培育東京馬拉松為國際性大賽事。

另一方面，在呼籲自主憲法制定及核武論，以及對中國的批評等言論也引起若干風波，東京都在他擔任都知事的任內宣布尖閣諸島收購計劃。隨後促成其國有化。

2012年，石原慎太郎正式辭去東京都知事職務，組新政黨重返國政，但在2年左右就退休，繼續從事作家活動。

其長子石原伸晃是前眾議院議員，三子宏高是現任眾議院議員，次子良純是演​​員和藝人。近年石原慎太郎因為腦栓塞和胰腺癌等身體狀況大幅下滑，結果於今日（2月1日）去世。

（FNN Prime Online 2月1日刊載。日文原文請見此處）

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