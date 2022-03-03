日本維新會向政府提議「開始討論核共有議題」

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受到俄國侵略烏克蘭效應，日本維新會在3日上午，正式向政府提案建議「開始共有核武器的討論」等議題。

提言中指，要記取烏克蘭遭侵略的教訓「現在國際情勢下，縱使事核武保有國也有可能遭到侵略危機，是現實上存在的」，要求先將年度防衛費用目標額度提升到至少GDP（國内生產毛額）2％為止。

為此，「希望開始共有核武器相關議論」一事也開始受矚目。

此外，對於核電廠等重啟也希望「一定的條件下，有必要討論再度重啟的必要性」。

當初的提案原先也有「非核三原則修正議論」等想法，「如果遭到誤解會很困惑」（維新幹部），最後予以消除。

在提言提出後，維新的幹事長藤田文武隊記者團強調，「不是核子保有論者就是好戰的人，一切跟此無關」，就共有核武器一事也稱「縱使政府不願在表面上討論，但我認為有必要考慮，我們希望透過繼續討論，讓國民感同身受及建立共識都需要謹慎地運作，在此基礎下持續推進討論」。

（FNN Prime Online 3月3日刊載。日文原文請見此處）

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