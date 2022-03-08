「九尾狐的怨念？」 平安時代傳說「殺生石」分成兩半為不吉之兆？

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位於栃木縣・那須岳的山坡上，被稱為『殺生石』的大石頭。該石頭近來真的裂成兩半，造成話題。

被國家指定為名勝的『殺生石』。根據那須町觀光協會情報，雖然目前還不知道石頭分裂的時間及原因，不過過去就有裂痕，應該屬於自然裂開的可能性較高。

這個『殺生石』，不單只是一般普通的石頭。

當地12年資深導遊 菅原正晴：

殺生石是由傳說當年九尾狐被驅趕後所幻化出來的石頭。傳說是（九尾狐的）怨念仍留下後排出毒氣…

傳說中在平安時代從大陸渡海而來「擁有9隻尾巴的狐狸（九尾狐）」。

這個狐狸，據稱當年幻化為女性，想企圖殺害鳥羽上皇，被陰陽師識破後一路逃往那須野，最後被收服成為石。石頭之後仍會排放毒氣，據信讓許多生物失去性命而被命名為「殺生石」。（※多種民間說法）

這個『殺生石』被切成兩半，在社交網站上也引發熱議「九尾狐的封印解除了嗎？」「這是不吉的前兆吧」等，造成許多話題。

從平安時代流傳至今「傳說」的『殺生石』突然出現此現象。今後當局如何應對，將會進一步討論之後作出決議。

（「Mezamashi 8 NewsTag」3月8日播放的節目）

（FNN Prime Online 3月8日刊載。日文原文請見此處）

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