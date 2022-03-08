「AirJapan」明年秋天正式啟航　ANA 集團的新國際線品牌

Newsfrom Japan

ANA控股公司，在全日空、樂桃航空之後，再度發表了新的國際線品牌「AirJapan」。

在8日上午正式發表的「AirJapan」，將以東南亞及大洋洲方面的國際線中距離路線為主，是ANA集團旗下的新品牌。

雖然並未向全日空那般的全優質服務，但也不是像樂桃那般LCC廉航的感覺，而是以廉航般的價格給乘客比廉航更好的服務。

Air Japan的代表取締役社長，峯口秀喜稱「在疫情結束後，許多的客人，特別是有很多人是會再來日本的。我們希望能成為替這些客人服務的航空公司」。

國際線運行目前受到新型冠狀病毒影響，利用人數大減，將視旅客需要恢復的動向調整，該航線預計將於2023年10月以後正式起飛。

（FNN Prime Online 3月8日刊載。日文原文請見此處）

https://www.fnn.jp/

[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]