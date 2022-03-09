4月進口小麥公告價上調17.3％　俄國侵烏下過去第2高

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日本的小麥價格來到過去第2高價。麵包、烏龍麵等價格調漲將會在所難免，也會直接影響到家庭生計基本開銷。

農林水產省表示，4月起（6個月間）政府進口的小麥賣給麵粉製造商等公訂價格，將會提升17.3％，平均1噸相當於7萬2530日圓。

人口增加下，食品用料不穩及生物燃料的需求持續漸高下，已經來到2008年10月以後的第二高價。

政府的公定賣價，一年修正2次，4月與10月改訂價格比去年同時期相比高出近4成。美國及加拿大因為小麥歉收下，國際價格持續往高水準攀升，加上烏克蘭情勢惡化下，供給網也將會出現大影響。

對小麥製品價格的影響，農水省經過試算後，麵包1斤相當於調漲2.6日圓、飲食店的烏龍麵及中華拉麵等1晚相當1日圓、家庭用低筋麵粉，1公斤相當12.1日圓等。

（FNN Prime Online 3月9日刊載。日文原文請見此處）

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