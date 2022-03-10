警察廳揭發兒童虐待事件　加害者破千人以上是｢親父｣

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日本警察廳在10日發表去年1年間，全國警察所揭發的兒童虐待事件件數。根據該數字，揭發件數來到過去最多的2174件。被害兒童也攀升到過去最多的2219人。死亡兒童為54人（當中有29人輕生）。

受到新型冠狀病毒感染擴大下的外出自我約束及居家辦公普及等，在家時間大增増，外部眼光難以透視家庭内的生活，被認為是影響結果主因。被揭發的事件當中，有80％是受到身體虐待。第二多的是性虐待（全體約15％）。

揭發人數也來到、過去最多的2199人。從跟被害者的關係來看，最多的親生父親，有1039人，幾乎佔全體約一半。在往年揭發人數中親父往往都是佔最多的，但超過1000人卻是首次。之後是親生母親，為568人、養父及繼父為371人。

警察廳設計以「虐待的危険度」用電腦做出判定的系統，跟警察官的經驗無關，而是讓搜查行動時能夠讓對策更進一步強化。

（FNN Prime Online 3月10日刊載。日文原文請見此處）

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