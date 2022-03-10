韓國總統尹錫悅當選　岸田文雄恭喜稱「將與新總統緊密合作」

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日本首相岸田文雄在10日，就韓國總統選舉，尹錫悦當選一事表示，「在為了改善關係上，我們將與新總統緊密合作」。

韓國總統選戰中，最大在野黨「國民力量」推出的尹錫悦當選後，岸田文雄也在東京都内接受記者團採訪稱「對此歡迎，衷心祝福」，並強調「在改善關係上，我們將與新總統緊密合作協力」。

此外岸田首相也就俄國侵略烏克蘭一事指稱「國際社會在面臨劃時代的巨大變革中，對世界和平・安定・繁榮來說，健全的日韓關係是不可或缺」。「兩國邦交正常化以來，基於過往建構築的友好合作關係，持續讓日韓關係發展下去是有必要的」。

另一方面，對於希望儘早展開電話會談一事，岸田稱「現時間點還沒有具體的決定」，話說到頭，他也稱「對新總統、新政權表達想緊密溝通的心意也是很重要的。今後、將看新政權動向，持續嘗試外交對話」，在對話上展現其意欲。

尹錫悅的當選，是自兩國外交鴻溝的文在寅政權手中，相隔5年再度回到保守政權手上。

（FNN Prime Online 3月10日刊載。日文原文請見此處）

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