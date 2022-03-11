俄國海軍10艘船艦通過津輕海峽　防衛大臣岸信夫表擔憂

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根據日本防衛省發表，從3月10日起至11日，有10艘俄國海軍艦艇穿越津輕海峽。2月時曾經一度出現有24艘俄國艦艇在日本海與鄂霍次克海間進行罕見地大規模演習，預計該10艘船就是參加該次演習船隻。

海上自衛隊在約10日凌晨2點左右，於襟裳岬海域東北東約180公里海域上，確認有10艘俄國海軍艦艇活動。之後10艘船也經由津輕海峽從太平洋一側往日本海一側航行。

一連串的動作，日本也出動海上自衛隊護衛艦「卷波」及Pー3C海上巡邏機等進行情報蒐集與警戒監視。10艘船被認為從2月以後，就持續參加俄國海軍在日本海與鄂霍次克海進行的大規模演習。

防衛省表示，該次演習經過分析「有種呼應烏克蘭周邊軍隊的動向，俄國軍隊為了要展現能在東西方都能有軍事活動能力」。

防衛大臣岸信夫在11日的記者會中，對俄國侵略烏克蘭一事表達強烈譴責、並稱「這樣的情勢下，我國對於俄國軍隊在周邊活動更頻繁一事應該表達擔憂」。

（FNN Prime Online 3月11日刊載。日文原文請見此處）

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