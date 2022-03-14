「KING KAZU」三浦知良職業生涯第37年！日本JFL聯賽最年長出賽

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日本足球選手三浦知良職業生涯第37年賽季。將戰場轉移到JFL（日本Football League）的三浦選手。以55歲之姿，登上開幕戰先發舞台。

在本賽季，「King Kazu」加入以升上J3聯賽為目標的「鈴鹿得分手」俱樂部。開幕戰就讓俱樂部創下了最多4000人以上觀眾的紀錄。

這也是自己生涯的季後賽，邁向職業生涯第37年的賽季悄然拉開序幕。

在過去先發出賽的比賽中，他更新JFL最年長出賽紀錄10歳以上，來到55歳。

雖有不少爭球失敗的場面，不過能夠拿到出賽的機會讓他相當享受，全力追逐球。

也有在相當好的進球時機最後錯過的場面，讓他不禁苦笑。

「King Kazu」在比賽途中也戴上了隊長袖標，一直踢到下半場20分左右才下場。

比賽最後，鈴鹿踢進2球下以2比0勝利。對目標升上J3以勝利作為好的開場。

踢了65分鐘的三浦知良選手：「去年J聯賽（出賽時間）只有1分鐘，今天拿出約60倍的時間。之後我希望還能夠有更多倍的出賽時間」

（照片：時事）

（FNN Prime Online 3月13日刊載。日文原文請見此處）

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