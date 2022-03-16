大谷翔平劍指「開幕戰投手」？春訓第2天開始牛棚練投

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效力美國職棒大聯盟洛杉磯天使隊的大谷翔平（27），春訓第2天立刻進入牛棚練投。

在記者會中，他也表達想當開幕戰投手的想法。

大谷翔平：「（開幕投手）當然會很想挑戰看看，但也不是說特別一定要去當，投也好打也好，為了能再開幕戰時有好的開始，都會朝這點去努力調整」

總是笑臉迎人的大谷選手在春訓第2天，就展現相當不錯的調整腳步。

在眾人凝視下進入牛棚，稍微練投27球，但是直球的球質已經相當不錯。

輕輕一投就來到145公里，相當不錯牛棚初練投。

大谷翔平選手「（進入牛棚手感如何？）跟去年剛開始比起來狀態要好一些，包含身體狀況在內。希望在開幕前能趕快調整腳步，當然要趕快調整腳步的部分是有的，在這之中先把能夠做的好好準備」、「（二刀流大概何時會100%調整好？）當然是以（球季）一開始為目標做準備，為此在年初，就是更之前的時候，就開始徹底調整，能在球季一開打的第一場就回到100%的準備感覺是最好了」

（照片：時事）

（FNN Prime Online 3月16日刊載。日文原文請見此處）

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