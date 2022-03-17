宮城・福島震度6級地震　60多歲男性死亡，偵測到微幅海嘯

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16日晚上11點36分左右、宮城縣與福島縣觀測最大震度6級的強烈地震，包括宮城縣石卷港出現30公分的海嘯。

此外，該起地震至少造成福島・相馬市60多歲男性2人死亡。

16日晚上11點36分左右發生的地震，觀測到震度6級強的有宮城・登米市、蔵王町、福島・國見町、相馬市、南相馬市、震度6級弱的有宮城・栗原市與大崎市等外、福島・二本松市及福島市等，此外關東等都出現廣範圍搖晃。

氣象廳隨後對宮城縣與福島縣發布「海嘯警戒」、宮城縣的石卷港出現30cm、仙台港則出現20cm海嘯等。

這次地震，包括福島・相馬市內一名從2樓摔落的60多歲男性與宮城・登米市70多歲男性等2人不幸死亡。

相馬市則有2人重傷、輕傷則有數十人，伊達市也有不少人因為地震摔倒而出現受傷。

其他包括宮城縣及岩手縣、山形縣、秋田縣、神奈川縣等都有人受傷。

根據JR東日本情報，東北新幹線福島車站與白石蔵王車站之間發生部分車輛出軌，首都圏的在來線也出現部分停駛，時刻表出現大幅延後。

受地震影響，1都8縣一度最多達到209萬戸大規模停電，市街區的紅綠燈等信號消失，澀谷車站等巴士轉運站，出現無法回家而排隊搭乘計程車的人潮。

（FNN Prime Online 3月17日刊載。日文原文請見此處）

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