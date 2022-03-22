從情勢緊迫的基輔逃出　花2週來到日本與女兒「涙的再會」

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一些烏克蘭撤離者，依靠家人援助來到日本。

從烏克蘭撤離的瑪麗亞。21日下午到達羽田機場。

女兒卡特琳娜 （35）稱「我一直在等待這一天」。卡特琳娜是烏克蘭民族樂器「班杜拉琴」的演奏者。她嫁給了日本人，同時也是一名翻譯。

母親雖然想繼續住在首都基輔，但隨著情況惡化，她決定把母親接到日本。卡特琳娜和她 12 歲的兒子凌磨君一起等待母親抵達羽田機場。她穿著以烏克蘭色彩為靈感的衣服，準備了她母親最喜歡的花束。

等待母親到來的卡特琳娜：「首先，我想緊緊地擁抱她說，『沒事了，我會從這裡開始保護妳，所以妳都不用擔心。你不要不必害怕了」。

卡特琳娜的兒子凌磨君（12）： 「外婆安全地來到日本，這是最放心的。」

她的母親瑪麗亞6日，先是從基輔前往波蘭，經倫敦轉機後21日下午2點後抵達日本。

母親抵達機場，跟她通電話時，她眼淚流了下來。

上次跟母親見面是在 2018 年11月的疫情爆發前，已經睽違3年4 個月了。

等待入境程序辦理的卡特琳娜，一直的不安終於能放下。

（FNN Prime Online 3月21日刊載。日文原文請見此處）

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