完全比賽一夜過後　佐佐木朗希稱「實際感觸終於湧現」

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時隔28年，再度拿下完全比賽殊榮，效力千葉羅德海洋隊的投手佐佐木朗希（20 歲），在經過一夜後，對於自己的投球紀錄，說了句：「實際感觸終於湧現了」。

羅德投手佐佐木朗希：「跟昨天晚上相比，今天實際感受的湧現多了點，昨天就是在一邊咀嚼比賽內容中度過一夜」，被問到「（多少祝賀訊息發過來？）真的不記得有多少了。但大概是人生目前為止來的最多的一次」。

佐佐木投手在11日上午9點30分左右，出現在10日實現壯舉的主場內，稍稍活動身體練習。

在10日的比賽中，他創下時隔28年再度的完全比賽佳績，並同時創下連續13三振的日本新紀錄。

此外，他也投出平日本職棒的單場19次三振。

羅德投手佐佐木朗希：「希望此後，我也能持續展現投球能力，給大家好表現」

佐佐木投手目前獨佔太平洋聯盟三振排行榜第一，第二名則遠遠落後16個，呈現獨走趨勢。

（照片：時事）

（FNN Prime Online 4月11日刊載。日文原文請見此處）

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