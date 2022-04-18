佐佐木朗希再現8局完全投球！羅德主場票賣光

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上週，千葉羅德海洋投手佐佐木朗希（20 歲）投手，創下28年以來再度在日本職棒中拿下完全比賽的神績，17日時他再度以破格成績登板。

為了紀念上一場完全比賽，球隊設立巨大的看板，感覺完全比賽的餘音依舊縈繞在賽場。

許多球迷為了爭睹佐佐木投手，聚集在球場前。

羅德球迷「我想看到他最快的165公里投球！」，「希望今天也再完全比賽一次，球隊能大量取分獲勝」。

日本火腿隊球迷：「我是很期待（BIGBOSS 的）戰術，但我認為對抗佐佐木很難」。

門票完全售罄，就連商品區也排起了長隊，還沒開賽就備受注目。

先前從未達成的連續兩場比賽完全比賽，現在成了許多人期待。

佐佐木投手在第一局，用內角直球塞進好球帶，三振了日本火腿隊的第二棒細川凌平（19歲），比賽第一次三振球速就來到163公里。

在接下來的兩局中，包括好手的第5棒近藤健介（28歲）也被他的被叉球三振。

至此，佐佐木連續三振出局數來到25局，與日本投手紀錄一致。

佐佐木投手投得相當好，在五局投球之後，比賽的節奏也是完全比賽。

第6局時面對打者滿球數，面對四壞球的危機也能讓打者揮空，面露笑容。

第8局時，野村佑希 (21) 一度將球打到界外線邊。

這是稍稍出界的界外球，但最後野村還是被三振出局，差不多又是一場完全比賽節奏，只剩下一局。

準備到第9局上投手丘了！

不過，千葉樂天海洋的總教練井口資仁（47歲）在此時更換已經投102球佐佐木朗希。

佐佐木朗希在本場比賽再度投出14次三振，將連續無安打局數拉到17局，再創職業棒球新紀錄。

雖然9局下離開投手丘了，他依然是完全比賽級的完美投球。

（照片：時事）

（FNN Prime Online 4月17日刊載。日文原文請見此處）

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