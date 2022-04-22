3公尺長大王魷漂流到海岸　罕見「仍生存狀態」

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一隻巨大的大王魷魚被海浪沖上岸，奇蹟似地活下。

在波浪拍打的海灘上起伏移動的生物。

生活在深海中的大王烏賊。

20日，牠漂流到福井縣小濱市的宇久海岸。

這次被沖上岸的大王魷魚重量粗估有80公斤。

總長度為3公尺35公分。

這種大王魷魚通常生活在500至1000公尺深的深海中。

牠被稱為世界上最大的無脊椎動物，大王魷魚的詳細生態目前仍是未知。

牠能被活著沖上岸是相當罕見的。

第一個發現者說，當時的情況是「好像有東西在動，想說那個是什麼，原來是那條魷魚」。

來看魷魚的人「我真的很興奮。大家都在傳『有大魷魚喔』，對宇久的所有居民來說相當高興」、「真的是超強的生命力」。

這是2022年以來，第二起發生在福井縣的大王魷魚漂流事件。

今後將在坂井市的越前松島水族館展出。

（FNN Prime Online 4月20日刊載。日文原文請見此處）

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