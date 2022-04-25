烏克蘭政府推特刊載「希特勒」與「昭和天皇」並列　日本官方稱「相當不適切極度遺憾」

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日本官房副長官磯崎仁彥在25日表示，烏克蘭政府在推特上發布的一段影片中，將一張昭和天皇照片與希特勒照片一起並列，稱其為「相當不適當極度遺憾。我們已經要求希望即刻刪除」表示已經跟烏克蘭方面抗議。照片已被烏方刪除。

烏克蘭政府在推特上發布了一段影片，就俄國入侵烏克蘭相關指稱「法西斯主義和納粹主義都在1945年被擊敗」。在那個畫面中，除了納粹德國領導人希特勒、義大利獨裁者墨索里尼之外，還展示了一張昭和天皇的照片並列。

對此，官房副長官磯崎仁彥在25日記者會上表示，「把希特勒、墨索里尼和昭和天皇放在一起是完全不適當的，我們對此極其遺憾」，對烏克蘭方面抗議此舉動不恰當，希望立即將其刪除。

該照片目前已被刪除。烏克蘭駐日本大使館，25日在推特上發表評論稱，「我對於讓所有感到不舒服的日本人，我們深表歉意」。

（FNN Prime Online 4月25日刊載。日文原文請見此處）

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