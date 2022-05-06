大谷翔平「真二刀流」再現！「聖地」芬威球場投打活躍致敬貝比魯斯

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效力美國職棒大聯盟洛杉磯天使隊的大谷翔平（27 歲），終於在二刀流的聖地先發登板投球。

透過好投好打，他展現出不出給傳奇選手貝比·魯斯的活躍程度。

最初的二刀流始祖貝比魯斯，在他103年前最後一次同時投打雙棲出賽以後，大谷選手成為下一位在芬威球場二刀流的選手。

該場比賽第3局，這天最初的危機也被他豪邁地三振出局。

在那之後大谷持續催出球速，創下了最快的161公里的直球，7局投球中拿出11次三振的優秀投球下，大谷翔平展現真正實力。

打擊成績中，擊出射在芬威球場特產的左側圍欄「綠色怪物」牆上的適時安打，這天他繳出2安打1打點大活躍。

最終這些成績讓他拿下本季第三場勝利。

大谷翔平表示「一開始為了避免失分，因此在得點圈有人時我都瞄準要三振打者。投球效果本身很好，很高興能夠吃下長局數」。

（照片：時事）

（FNN Prime Online 5月6日刊載。日文原文請見此處）

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