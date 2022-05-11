鴕鳥俱樂部・上島龍兵過世　綜藝節目過去常客

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日本藝人鴕鳥俱樂部成員、喜劇演員上島龍兵（61歲）被發現在家中過世。

約為11日午夜零時左右，家庭成員在東京中野區上島龍兵先生的家中發現他，並通報警察。上島先生當時已失去知覺。

上島先生隨後被送往醫院，但已確認死亡。

據了解他是企圖自殺。

上島先生作為三人演藝團體鴕鳥俱樂部的成員相當活躍，常出現在電視台的綜藝節目中。

他享壽61歲。

上島龍兵是於1985年結成鴕鳥俱樂部的其中一成員。靠著誇張的肢體動作相當攏絡人心。

帶著招牌的藝術家帽，脫口而出後立刻自我糾正的說話方式、泡熱水浴、裸體藝術、吵架後接吻等都是相當受歡迎的藝人風格。

鴕鳥俱樂部代表段子是裝傻的「沒聽說過啊」，因此獲得1993年新詞、流行語獎、大眾類部門的銀獎。

另外，在20多歲的時候，他以個人演員為目標，出演了電視劇《怪物王子》、電影《上島Jane》等多部作品。

最近，他在電視劇《真凶標籤》中扮演重要角色。

在電視劇《怪物王子》中他飾演狼人，並迅速走紅。

電影《上島Jane》，上島龍兵更是主角。

而在《真凶標籤》中，他飾演關鍵人物，受到大家關注，最近幾年以演員身份相當活躍。

此外，他還出演富士電視台的《X光室的奇蹟II》和《SUPER RICH》。

鴕鳥俱樂部的三名成員也演出正在播出的《麻煩一族》中。

直到最近，上島龍兵都活躍在一線。

就連4月25日，鴕鳥俱樂部的三位成員現身活動時，他們還擔心自己的段子，說：「最近因為疫情，所以不能做太密切接觸的段子」。

如果您有任何擔心或焦慮並遇到麻煩，可以通過電話或SNS進行諮詢。

請善用「心理健康諮詢統一專線（0570-064-556）」等多個聯絡窗口，也可在厚生勞動省網站上查詢。

請不要一人單獨懷抱憂愁，請直接諮詢該處。

（FNN Prime Online 5月11日刊載。日文原文請見此處）

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