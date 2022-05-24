拜登發言力挺防衛台灣　自民黨佐藤正久稱｢最棒的失言｣

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針對美國總統拜登在先前發言，表示台灣一但遭到中國軍事入侵，將會協助防衛一事，日本自民黨內在24日出現聲音稱這是「最棒的失言」。

拜登總統23日在日美領袖會談後的記者會上，被記者問及假若台灣遭到中國軍事入侵的防衛時表示，「這是我們的責任」。

但隨後，美國國防部長奧斯汀則是解釋說，「我們的政策保持不變」。美國歷任政府過去在台灣問題上繼續「模糊戰略」，拜登總統過去發表類似言論，白宮等單位也稍為修正這次的發言。

對於拜登總統表態，日本內閣官房長官松野博一在24日表示，「我對一個一個的表態不便發表評論」。隨後也稱「日美領袖會談的兩元首中，兩國對於台灣的立場沒有任何變化」。

此外，防衛大臣岸信夫也表示，「我們將繼續與美國和其他盟國密切合作，密切關注兩岸關係的轉變」。

同時，自民黨外交部會長佐藤正久，在24日舉行的自民黨黨內會議上則指出，拜登總統的言論是「非常好的失言，最棒的失言」。並稱「白宮的表態是意圖滅火，但跟美國過去模糊的對台戰略相比，是前進一步的發言。能聽到總統真實地意見，真是得很棒的失言」。

（FNN Prime Online 5月24日刊載。日文原文請見此處）

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