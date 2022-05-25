抗議中國轟炸機騷擾　自民黨「鬍子隊長」痛批中國「流氓國家」

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自民黨外交部會長佐藤正久在25日表示，日本舉行日美澳印四方對話峰會期間，俄國和中國的6架轟炸機聯合在日本周圍飛行，，他稱「對日本的行徑，就已顯示並證明中國是一個『流氓國家』 」

24日上午至下午，中俄共6架轟炸機，聯合從東海到太平洋往返，路徑包括沖繩本島與宮古島之間。

對此，自民黨外交部會長佐藤正久，25日在會議上表示，「這無非是對四方安全對話東道主日本的猜忌和摩擦，而中國本身就是權力的追隨者，這徹底顯示一個『流氓國家』行徑」。

此外，佐藤也指稱「日本正處於一個應該根據國際法表現出堅決行為的階段，而不僅僅是抗議這種反覆無常的行為。如果日本變成『溫水煮青蛙』，這是千萬不允許的」。 「煮青蛙」一詞意味隨著環境的逐漸變化，對周遭危機變得不敏感。隨著日本周圍的安全環境變得更加嚴峻，佐藤表示說，「日本如果自己表現出強大保護心態，就會出現威懾力，才能有保衛國家的意志」。

（FNN Prime Online5月25日刊載。日文原文請見此處）

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