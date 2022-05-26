「拜登總統表明心意了」安倍前首相對拜登台灣防衛發言表歡迎

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自民黨前首相安倍晉三在26日表示，拜登總統日前就台灣防衛說「是的。這是我們的責任」一事認為，這不是失言，而是「拜登總統表明心意了吧」，表現出歡迎的想法。

拜登總統在23日的日美首腦會晤後的聯合記者會上，在被問及是否準備出兵防衛台灣時表示回應，「是的，這是我們的責任」。過去，美國歷屆政府都採取「模糊戰略」，沒有明確表示美國是否願意在中國入侵台灣時做出保衛。為此，拜登先生的言論也被指為「失言」。

安倍先生在26 日的派系會議上提到了該聲明，他稱：「關於是否是失言是存在爭論，但這是第3次了（類似提及）。由於在記者會上通常都會預測到這類問題，我想總統拜登似乎表明了他的意圖吧」。他認為不是失言。安倍強調，「美國的模棱兩可戰略依舊，但拜登總統會這樣做，我也歡迎他的表態」。

另一方面，岸田首相在日美首腦會談上提到「大幅增加防衛費用」時，安倍也表示這是「非常大的成就」，並表示「明年的初步預算應該會增加6兆至7兆日圓左右」對未來的防衛費用給出自己看法。

（FNN Prime Online 5月26日刊載。日文原文請見此處）

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