「日本赤軍」前最高幹部重信房子明日出獄　先公佈反省與道歉字跡

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曾任日本赤軍最高層幹部，2000年被捕的76歲犯人重信房子，將於28日刑滿獲釋。

在先前的過程中，官方先發表一份她向受害者道歉的備忘錄文字。

日本赤軍50年前在以色列機場發生的大規模槍擊事件等，在全球範圍內引發多起恐怖襲擊 。

前高級幹部重信房子因指揮1974年武裝並佔領法國駐荷蘭大使館，引發海牙事件，在服刑 20 年後於 28 日獲釋。

根據她的大女兒Mei表示，犯人重信房子至今仍主張無罪。

Mei表示：「雖然她稱對這個團體（日本赤軍的領導人）所為負責，但對於海牙事件她仍表示無罪」。

據相關人士表示，重信在出獄前發佈一份備忘錄。

她表達了自己的悔恨和道歉，稱「我在無意間給與沒有政治意圖相關的人造成了傷害」，並稱出獄後，將打算專注於癌症療養。

（FNN Prime Online 5月27日刊載。日文原文請見此處）

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