大谷翔平雙響砲！　第10、11轟連發恢復最佳狀態

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效力美國職棒大聯盟洛杉磯天使隊的大谷翔平（27 歲）連續兩打席轟出全壘打。

最近5場比賽中都沒有敲出全壘打的大谷，復活的一轟就從第一打席開始。

大谷本賽季的第10轟，很巧妙地抓住低角度曲球。

對於大谷來說，這是他睽違6場比賽再度戴上牛仔帽慶祝。

此外，第3局時第2打席，他再度完美抓住直球。

飛行距離約130公尺的超大全壘打，輕鬆越過中外野圍牆。

在連續兩次打席的第11轟裡，現場實況轉播也用日文表示「Shohei Ohtani Sugoi！」。

本賽季到目前為止，天使隊在大谷打出全壘打時都沒有輸球，但在日本時間的30日，球隊最後以11-10輸給多倫多藍鳥隊，不敗神話在7場後結束。

大谷本人將於日本時間6月3日，再度以投手身份先發。

（照片：時事）

（FNN Prime Online5月30日刊載 。日文原文請見此處）

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