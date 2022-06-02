韓國重開觀光簽證　韓駐日大使館連日早上排滿人

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韓國官方在6月1日起恢復發放旅遊簽證，位於東京都港區的韓國大使館前，想申請簽證的日本人們連續排了兩天的隊。

2日上午8點，光是分發號碼牌就花了約30分鐘，韓國大使館前仍排起了約250人的長隊伍。

1日後就恢復發放旅遊簽證，韓國大使館門前在2日，申請的人仍是絡繹不絕。

有人連夜排隊，大使館從早上8點30分左右，開始分發限定150人的號碼牌。

拿到號碼票的人接受訪問：「（從幾點開始排隊？）昨天上午9點就開始。有種難以言喻的成就感和虛脫感，真的已經很睏了。我要去韓國見老友。大約2年多沒去了」。

沒有拿到號碼牌的人：「很震驚啊。我是搭第一班電車來的，現在也不知道該怎麼辦。我都設想我會拿到（簽證），現在只能要求自己冷靜下來」。

2日當天，大使館工作人員向沒有取到號碼牌的人解釋稱：「明天我們也只給150張號碼牌」。

（FNN Prime Online 6月2日刊載。日文原文請見此處）

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