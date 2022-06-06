美韓發射8發地對地飛彈　對抗北韓發射8發彈道飛彈

Newsfrom Japan

為了對抗北韓在5日發射8枚彈道飛彈，韓國軍隊在6日凌晨與美軍一起發射了8枚飛彈作為反制。

FNN首爾支局長一之瀨登對此進行報導。

針對北韓的接連挑釁，美韓再次表現出加強威嚇，但此舉勢必引發北韓的反擊，預計朝鮮半島的緊張局勢將進一步加劇。

韓國軍隊宣布，從6日凌晨4時45分左右，開始陸續發射8枚地對地飛彈。

據說其中一發是由美軍發射。

在5日北韓發射8枚短程彈道飛彈後，美韓兩軍也發射數量相同飛彈，展現打擊能力。韓國軍隊表示「我們要展現北韓在能夠以飛彈打擊多個地方後，我們也能同樣迅速展現打擊能力」。

與此同時，北韓媒體5日對飛彈發射隻字未提，自5月初發射以來，已連續5次對飛彈發射保持沉默。

多方指出北韓可能進行第七次核試驗，每個國家持續對北韓動向保持警戒。

（FNN Prime Online6月6日刊載。日文原文請見此處）

https://www.fnn.jp/

[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]