未來前往羽田機場更便利　「蒲蒲線」預計2035年貫通通車

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連接東京都內JR、東急蒲田站和京急蒲田站延伸至羽田機場的「新機場線」，所謂的蒲蒲線發展計劃，由大田區公所在6日下午2點開始進行特別記者會。松原區長透露，目前東京都同意出資30%，大田區地方負擔70%地方工程費用負擔比例來建設。

該項目總成本為1360億日圓，其中三分之一將由國家政府、東京都大田區和第三部門承擔。第三部門將由大田區和鐵路公司等投資。在記者會上，松原區長表示該區「朝著新機場線的發展邁出一大步，這也是該區的夙願」。目前通車時程訂在2035年。

蒲蒲線計劃連接距離約800公尺的JR、東急蒲田站和京急蒲田站的地下街道，未來可以連結羽田機場。從東急多摩川線的矢口渡站附近轉入地下，途經JR、東急蒲田站和京急蒲田站，在大鳥居站前進入京急機場線。迄今為止，成本負擔，以及東急與京急之間的軌道寬度不同，一直是實現蒲蒲線與否的問題。

（FNN Prime Online 6月6日刊載。日文原文請見此處）

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