45秒煮麵的「義大利麵機器人」　未來是飲食業救星？

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世界上第一台能以驚人速度製作精美義大利麵的機器人亮相。

6月30日開業的義大利麵店的廚房裡，放置一台大機器。這是世界上第一台自動義大利麵烹飪機器人。

大約10秒後，將煮好的麵條，放入盛有醬汁和配料的特殊形狀的煎鍋中。用這個煎鍋和實現超高溫的加熱器，將再現熟練的烹飪技術，並立即將其與醬汁攪拌在一起。

結果是驚人的速度！

如果連續烹飪，從第二餐到完成只需45秒。員工所要做的，就是最後的裝飾和上菜，很快就能出餐。

通常廚房需要兩至三個人，但引入這個機器人，只要一到兩個人就足夠了，未來將解決勞動力短缺的問題。

此外，新員工的教育時間也會減少，工作時間將會更有效率。勞動力短缺，在日本現在再次成為嚴重問題。

因緊急事態宣言下，而平靜一段時間，但現在各種規定都放寬下，勞動力短缺問題又重新燃起。

根據帝國衣料庫2022年4月份的數據，近80%的公司嚴重缺乏打工的勞力。

Pronto Corporation Incubation Company企劃開發部石濱俊青，表示：「食品服務業缺工嚴重，以後狀況還會繼續，所以我覺得能用機器人做菜會很有吸引力。首先的目標，是在年底前開3家店，並且今後將穩步擴大店面」。

使用機器人，有望解決勞動力短缺問題。

預計今後該活躍的領域將持續擴大。

（FNN Prime Online 6月27日刊載。日文原文請見此處）

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