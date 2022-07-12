安倍前首相舉辦告別式　靈車出發眾人默禱

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本月8日在奈良市街頭演講中遭槍擊逝世的安倍前首相葬禮，在12日下午一點於東京都港區增上寺舉行。葬禮只開放近親人士參加，自民黨副總裁麻生太郎朗讀追悼詞。

寺內替一般訪客設置獻花台，照片中的安倍身著白襯衫優雅地微笑著，許多人拿著花前來致意。

靈車出發時，載著安倍前首相遺體的汽車靠近增上寺大門時，許多人雙手合十，聯手哀悼安倍突然逝世。即使在沿路，等待靈車的一般弔唁民眾也跟他做最後的告別。

之後，載著故人的汽車開往自民黨總部。在自民黨前，許多黨幹部和黨的職員擠滿街道。在副駕駛座位上，還看到拿著牌位的昭惠夫人。靈車也在首相官邸環繞一周。岸田首相和內閣官房長官松野雙手合十替其送行。在環繞國會議事堂等過去他曾工作的地方後，將會前往殯儀館火葬。



載著前首相安倍晉三遺體的汽車於下午 2 點 38 分左右離開增上寺（東京都港區）。

（FNN Prime Online 7月12日刊載。日文原文請見此處）

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