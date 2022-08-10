大谷翔平第10勝入袋！「雙位數勝投與全壘打」達成貝比魯斯以來104年的偉業

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美國職棒大聯盟天使隊的大谷祥平，贏下本賽季的第10場勝投，實現了自貝比魯斯以來 ，104年來再度出現雙位數勝投和兩位數全壘打的壯舉。

大谷在對陣運動家隊的比賽中，以第二棒先發指定打者兼投手和的身份先發，在比賽的6局達成日本通算1000次三振，被敲出4支安打，丟0分，投出5次三振，表現不凡。

在打擊上，他也有兩安打，包括本賽季的第25號全壘打。超越鈴木一朗，一共在大聯盟打出118轟，位居日本人排名第2。

天使隊最後以5-1贏下比賽，大谷成為勝利投手。

大谷作為打者，本賽季已打出25轟，本場勝投也是他本賽季第10勝，也是他在大聯盟最多勝。1918年，貝比魯斯曾在紅襪隊取得單季13勝與11轟，大谷是繼他在再度實現「雙位數的勝場和全壘打」的壯舉。

本賽季膝前，大谷已經三度叩關10勝，在他的第四回挑戰中，終於追上棒球之神。

（照片：時事）

（FNN Prime Online 8月10日刊載。日文原文請見此處）

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