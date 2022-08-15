經濟安保大臣高市早苗參拜靖國神社「對戰爭過世的英靈表示追悼」

Newsfrom Japan

在15日的終戰之日結束當天，位於東京九段北的靖國神社出現包括經濟安保大臣高市早苗在內的兩位內閣大臣陸續出現參拜。

日本經濟安保大臣高市在15日參拜靖國神社後，對記者表示：「懷著對當年國策下殉道的英靈的崇敬之情，我表示衷心的感謝之意祈禱。然後也祈禱家屬們身體健康，特別是今年在烏克蘭也出現戰爭，我祈禱不要再有人再死於戰爭了」。

復興大臣秋葉賢也，也在15日參拜神社並表示：「我向那些為國家而戰並失去寶貴生命的人們的英靈，表達我的敬意和誠摯的哀悼。然後最重要的是，不要再重複如此悲慘的戰爭，表達了日本永不戰鬥的承諾」。

經濟產業大臣西村康稔也在13日參拜了靖國神社，自2021年10月岸田內閣成立以來，已確認有3名閣僚參拜靖國神社。

另一方面，岸田首相並未參拜神社，並通過相關人士以自費方式奉獻了玉串費用。

（FNN Prime Online 8月15日刊載。日文原文請見此處）

https://www.fnn.jp/

[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]