「生命的起源」真是「搖籃」運送到地球？隼鳥2號在小行星龍宮收集數據

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日本隼鳥 2 號宇宙探查船從小行星龍宮帶回的沙粒進行分析後發現，有可能作為生命和水的起源地的有機物，受到礦物質的保護，並且在沒有改變的情況下被帶到地球。日本海洋研究開發機構等研究團隊已經對此進行發表。

據研究團隊稱，通過對從小行星「龍宮」帶回的沙粒進行分析，發現有一種結構，其中有種叫做水合矽酸鹽的礦物的粗粒中，其中含有大量有機物。



提供：JAMSTEC / Phase2 Curation高知

研究團隊發現，這種粗粒結構是保護生命和水源的有機物的「搖籃」，有可能在完全沒有變質的狀態下，從遙遠的太陽系外側被運送到地球。

海洋機構的主任研究員伊藤元雄說，「或許我們更能夠接近地球上有機物和水的起源」。

（畫像提供：JAMSTEC / Phase2 Curation 高知）

（FNN Prime Online 8月16日刊載。日文原文請見此處）

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