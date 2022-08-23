防衛省預算概算為過去新高　追加長射程飛彈等費用

Newsfrom Japan

日本防衛省2022年預算申請的全貌，已經大致揭曉。

在包括俄國和中國在內，讓日本周邊安全環境持續惡化的情況下，日本政府為了促進遠程巡航導彈的開發和大規模生產，計劃尋求創紀錄的近5兆6億日圓預算。

日本防衛省提出的預算要求額，是有史以來最大的5兆5947億日圓，除此之外，還有許多沒有標明具體數額的「事項請求」，因此預計實際防衛費的總額將進一步追加。

其中，為了加強敵方射程外攻擊的「防區外防禦能力」，官方也要求研製和量產射程約1000公里的巡航導彈費用、以及可飛行的至音速五倍以上的「極超音速誘導彈」等申請研究經費。

此外，有關無人機方面，除了預警監視和情報收集等任務外，官方目標是開發搭載攻擊能力的飛機。

該計劃也包括加強部隊運輸能力以應對沖繩縣尖閣諸島等偏遠島嶼的襲擊，並確保部隊連續作戰所需的彈藥。

（FNN Prime Online 8月22日刊載。日文原文請見此處）

https://www.fnn.jp/

[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]