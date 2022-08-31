老舗百貨店販賣高級冷凍食品　「銀座名店之味」在此凝聚

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在家也能品嚐到銀座名店的味道！

位在老字號百貨公司松屋銀座的食材區，冷凍櫃一字排開。

這是31日起開業的冷凍食品專賣店。

松屋銀座歷史上的首個冷凍銷售區，這邊最大的賣點是什麼？

松屋銀座冷凍食品經理今井勝俊稱：「您可以在家中重現餐廳的味道，是這次我們推廣這冷凍食品的最大魅力」。

販售的絕對是高質量的產品！

創業135年歷史的高級西餐廳「銀座Mikawaya」提供鮑魚焗烤，1924年創立的壽喜燒和割烹「銀座吉澤」則供應日本黑毛和牛沙朗壽喜燒飯等，應有盡有的品項，彷彿徜徉在銀座街頭的挑選餐廳。

此外，還有來自 50 個品牌的約 350 款商品，當中包括米其林指南中列出的餐廳，及由三星級廚師監督的菜單等。

用急速冷凍機把店裡剛做好的食物冷凍起來，可以保存半年左右而不失原有味道。

通過出售這種產品，即使在客戶數量劇烈波動的疫情期間，餐館也能產生穩定的收入。

好處還不止於此。

銀座日東Corner 1948 第5代店主武田大作說：「通過在店內引入急速冷凍機，店內的垃圾損失幾乎為零」。

可以讓食物更美味地儲存更長的時間下，還有助於減少食物損失。

這個方式有很多好處。

開發的契機是，新冠疫情導致冷凍食品需求擴大。

松屋銀座冷凍食品擔當課長今井克俊表示： 「（疫情開始時） 很多顧客說沒有冷凍食品，所以我們決定繼續提供安全、安心、美味的食物，讓他們即使在家也可享受銀座美食。如果他們能在家享受的同時，未來能讓他們在疫情結束後，有機會再次光顧本店的機會是更好不過」。