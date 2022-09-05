安倍前首相國葬得標業者跟「賞櫻會」有關？官房長官稱「並無圖利事實」

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日本內閣官房長官松野博一在9月5日，就過去設置安倍「賞櫻會」場地的公司，同樣得標安倍前首相國葬的策劃和演出製作等遭受質疑一事稱，「並無圖利特定業者事實」。

預計於27日舉辦的安倍前首相國葬，其策劃和演說製作等，由過去承包「賞櫻會」場地的活動公司，一共以1.76億日圓得標後負責設置。內閣官房長官松野博一，在5日的記者會上表示，「絕對沒有圖利特定業者事實」。

此外，松野博一還透露，由於所有手續按照規定程序進行一般競標，並表示只有一家公司投標。

有關於這間公司，首相岸田文雄4日在造訪新潟市時表示，該公司過去承包三一一大地震的政府追悼會、歷任首相的聯合葬禮，以及已故前首相吉田茂的國葬等。「能在武道館舉辦這樣活動的，大約只有四家公司可以處理」，並補充說，「投標是通過正式程序進行的」。

（FNN Prime 9月5日刊載。日文原文請見此處）

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