季末愈來勁？大谷翔平第33轟　近9場6轟的好態勢

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效力美國職棒大聯盟洛杉磯天使隊的大谷翔平（28 歲）敲出第33發全壘打。

近來9場比賽中已有6場的量產。

在37度的酷暑中，先發第3棒指定打者大谷，在第一打席時未能配合揮棒時機，揮空遭三振倒地。

第二打席也是敗給變化球。

在第三打席中，他揮空一個偏高直球，大谷連續三次遭三振後倒地。

儘管如此，第7局的第4打席，面對追平比分。

第33發全壘打，就在擊中時速 149 公里的伸卡球後，將其帶到右側中看台上出現。

睽違兩場比賽中的一發就此超前比數。

在板凳上球員，紛紛衝出來潑水。

在炎熱的一天，是一個很好的祝福。

然而，在第9局的上半局天使遭到逆轉後，大谷當天最後一個打席，第四次遭到三振出局。

儘管他開轟，但天使仍輸掉了比賽，這是一個令人可惜的結果。

此外，與大谷爭奪MVP的紐約洋基隊賈吉選手，也在對陣雙城隊的比賽中敲出連續四場的第55支全壘打。

（照片：AFP=時事）

（FNN Prime Online 9月8日刊載。日文原文請見此處）

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