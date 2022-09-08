季末愈來勁？大谷翔平第33轟 近9場6轟的好態勢
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效力美國職棒大聯盟洛杉磯天使隊的大谷翔平（28 歲）敲出第33發全壘打。
近來9場比賽中已有6場的量產。
在37度的酷暑中，先發第3棒指定打者大谷，在第一打席時未能配合揮棒時機，揮空遭三振倒地。
第二打席也是敗給變化球。
在第三打席中，他揮空一個偏高直球，大谷連續三次遭三振後倒地。
儘管如此，第7局的第4打席，面對追平比分。
第33發全壘打，就在擊中時速 149 公里的伸卡球後，將其帶到右側中看台上出現。
睽違兩場比賽中的一發就此超前比數。
在板凳上球員，紛紛衝出來潑水。
在炎熱的一天，是一個很好的祝福。
然而，在第9局的上半局天使遭到逆轉後，大谷當天最後一個打席，第四次遭到三振出局。
儘管他開轟，但天使仍輸掉了比賽，這是一個令人可惜的結果。
此外，與大谷爭奪MVP的紐約洋基隊賈吉選手，也在對陣雙城隊的比賽中敲出連續四場的第55支全壘打。
（照片：AFP=時事）
（FNN Prime Online 9月8日刊載。日文原文請見此處）
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