大谷翔平「技巧派」第34轟　首起水泡照樣開砲

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美國職棒大聯盟洛杉磯天使隊的大谷翔平（28 歲），比賽再度繳出兩支安打，包括第34轟全壘打，就算在他先發後的第二天他依舊非常活躍。

日本時間11日，大谷作為投手登板，取得他的第12勝投，但因右手起水泡而被迫下場。

但這種擔憂在第一打席時就被打消了。

面對低變化球，他的球棒徹底抓到時間，擊出本賽季的第34發全壘打。

最後一刻，他用起水泡的右手將球推出，把球送到右外野看台上。

他的全壘打數也並列美國聯盟第二高。

代理總教練奈文也稱「水泡不會影響揮棒」，他在第二次打席也敲出二壘安打。

這也是他本賽季第35次擊出雙位數安打。

大谷在這場比賽中，在敲出日美通算800安與501分打點。

持續在MVP競爭中表現出色。

（AFP = 時事）

（FNN Prime Online 9月12日刊載。日文原文請見此處）

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