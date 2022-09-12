大谷翔平「技巧派」第34轟 首起水泡照樣開砲
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美國職棒大聯盟洛杉磯天使隊的大谷翔平（28 歲），比賽再度繳出兩支安打，包括第34轟全壘打，就算在他先發後的第二天他依舊非常活躍。
日本時間11日，大谷作為投手登板，取得他的第12勝投，但因右手起水泡而被迫下場。
但這種擔憂在第一打席時就被打消了。
面對低變化球，他的球棒徹底抓到時間，擊出本賽季的第34發全壘打。
最後一刻，他用起水泡的右手將球推出，把球送到右外野看台上。
他的全壘打數也並列美國聯盟第二高。
代理總教練奈文也稱「水泡不會影響揮棒」，他在第二次打席也敲出二壘安打。
這也是他本賽季第35次擊出雙位數安打。
大谷在這場比賽中，在敲出日美通算800安與501分打點。
持續在MVP競爭中表現出色。
（AFP = 時事）
（FNN Prime Online 9月12日刊載。日文原文請見此處）
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