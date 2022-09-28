安倍晉三「國葬」共4183人列席　菅義偉哽咽朗讀追悼詞

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日本政府宣布，27日舉行的前首相安倍晉三的國葬有4183人參加，約2.3萬人前來民眾獻花台。

前首相菅義偉以朋友代表身分稱：「7年零8個月，各種悲歡離合，我真的很幸福」。

根據政府稱，有4183參加了國葬，其中約700人來自海外，其中包括美國副總統賀錦麗和印度總理莫迪等高級官員。

包括參加者敬獻花圈在內的國葬，持續四個多小時，葬禮結束後，安倍的遺骨被妻子昭惠抱在懷中後，離開了會場。

國葬結束後，岸田首相等人在東京元赤坂迎賓館依序會見外國政要，並表示感謝。

另一方面，從一早起，在會場附近的公園內所設立的獻花台就出現大量排隊人潮，一度隊伍長達4公里左右，等待時間約為3至4小時。

根據政府稱，截至27日下午6點左右，已有約2萬3千人前來獻花。

前首相安倍的弟弟、防衛大臣岸告訴FNN電視台稱，「國葬能夠安全舉行，我感到非常自豪。我要向所有祈禱的人表示衷心的感謝」。

而立憲民主黨代表泉健太則稱「 這次的國葬留下國葬本身應該如何舉辦的大問題，留下麻煩的根源」。

共產黨委員長志位和夫則稱「我要堅決抗議這種暴行」

雖然日本立憲民主黨和日本共產黨的高層沒有出席國葬，但日本維新黨和國民民主黨的黨魁都出席，在野黨的反應各自不同。

（FNN Prime Online 9月28日刊載。日文原文請見此處）

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