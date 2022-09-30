投滿8局無失分！大谷翔平樂收15勝僅剩一局達規定局數
Newsfrom Japan運動
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
效力美國職棒大聯盟洛杉磯天使隊的大谷翔平（28歲），今天投球直到第八局兩出局前都沒有安打，憑藉出色的投球內容贏得第15勝。
本場比賽前，大谷在還剩9局達到聯盟規定的投球局數，他站上投手丘。
第4局時，他以連續三個三振的成績壓倒三名打者。
直到第8局中段，大谷都沒有被敲出安打，一度大家都認為無安打要出現。
在此情況下迎接第24位打者。
一個看似被擊出的球，游擊手雖然追了上去，卻沒能接住，形成內野安打。
第8局2出局時，一度的無安打機會出現遺憾。
儘管如此，這一局他還是成功守住，也繳出安打跟打點，取下第15勝。
在已經達到聯盟規定打席後，他只剩一局就可以達到聯盟規定投球局數。
大谷翔平：「（無安打比賽）確實一度有這樣的想法，但我認為贏球就很棒」。
（照片：時事）
（FNN Prime Online 9月30日刊載。日文原文請見此處）
[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]