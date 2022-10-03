大谷翔平簽下1年43億日圓大合約！自身最佳16場連續安打
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美國職棒大聯盟洛杉磯天使隊大谷翔平（28歲），與球隊簽訂一份價值約43.4億日圓的下季大合約。
賽前，大谷連續第二年獲得球隊的「MVP」和「最佳投手」。
本賽季是兩年合約的第二年，球隊並於2日宣布續約。
金額為驚人的一年3000萬美元，約43.4億日圓的大合約。
年薪從約8億日圓增長了5倍以上，成為日本球員的最高年薪。
簽下一年合約後，他將有資格在下賽季季後成為自由球員。
有合約的大谷，將在2日擔任第二棒指定打擊。
在當天最後打席，他在相反方向擊中了一顆變化球，然後球往左外野奔去。
他連續16場比賽出現安打，持續延伸他最長連安打紀錄，並為球隊6連勝做出貢獻。
天使隊最後以3比2擊敗德州遊騎兵隊。
（照片：時事）
（FNN Prime Online 10月2日刊載。日文原文請見此處）
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